Північна Македонія проведе парламентські вибори 5 липня, тобто через 22 дні після скасування надзвичайного стану в середині червня.

Про це заявив колишній прем'єр-міністр і лідер Соціал-демократичного союзу Македонії Зоран Заєв, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на македонське агентство МІА.

Заєв додав, що у сторін є 35 днів на підготовку до виборів, які були перенесені з 12 квітня через пандемію коронавірусу.

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Експрем'єр Заєв, чия партія контролює тимчасовий уряд, підтвердив, що SDSM і інша велика партія, VMRO-DPMNE, не змогли дійти згоди, не дивлячись на переговори.

В останні дні в країні збільшилася кількість нових випадків коронавірусу. У понеділок повідомлялося про 89 випадкыв захворювання, 7 осіб померли в результаті хвороби.

За словами Заєва, два високопоставлених співробітників його партії здали позитивний тест, а прем'єр-міністр Олівер Спасовський пройшов тестування і чекає результатів.

Чотири чиновники також самоізолювалися після контакту з віц-президентом партії Мухамедом Зекірі, який здав позитивний результат.