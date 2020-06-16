У Парижі – сутички на демонстрації медпрацівників, 16 затриманих

У Парижі спалахнули зіткнення між окремими особами та поліцією на полях демонстрації, організованої медичними працівниками.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на канал BFMTV.

Заворушення почалися, коли процесія мітингувальників наблизилася до Дому інвалідів.

Ініціаторами стали невеликі групи людей, дехто з яких були вдягнені у чорне.

Почалися підпали сміттєвих баків, перекинутий один з автомобілів у поліцейських полетіли різні предмети. У відповідь поліція пустила в хід сльозогінний газ і оточила демонстрантів.

Близько 16.00 було заарештовано 16 осіб, повідомили джерела в поліції.

У поліції кажуть, що ідентифікували від 250 до 300 активних учасників заворушень.

Медичні працівники вийшли на протест після тримісячної кризи у сфері охорони здоров'я. Учасники акції вимагають повернути 4 млрд євро, передбачені на медичні потреби в бюджеті Франції на 2020 рік.