В Париже - столкновения на демонстрации медработников, 16 задержанных

В Париже вспыхнули столкновения между отдельными лицами и полицией на демонстрации, организованной медицинскими работниками.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на канал BFMTV.

Беспорядки начались, когда процессия митингующих приблизилась к Дому инвалидов.

Инициаторами стали небольшие группы людей, некоторые из них были одеты в черное.

Начались поджоги мусорных баков, перевернули один из автомобилей, в полицейских полетели различные предметы. В ответ полиция пустила в ход слезоточивый газ и окружила демонстрантов.

Около 16:00 были арестованы 16 человек, сообщили источники в полиции.

В полиции говорят, что идентифицировали от 250 до 300 активных участников беспорядков.

Медицинские работники вышли на протест после трехмесячного кризиса в сфере здравоохранения. Участники акции требуют вернуть 4 млрд евро, предусмотренные на медицинские нужды в бюджете Франции на 2020 год.