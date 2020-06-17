Саміт Україна-ЄС відбудеться 1 жовтня - ОП

Україна готується до проведення чергового саміту Україна-ЄС 1 жовтня.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає "Європейська правда".

"Він (саміт Україна-ЄС – ред.) точно відбудеться. І президент Європейської Ради Шарль Мішель, і президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн у своїх контактах із президентом Зеленським підтвердили, що 1 жовтня відбудеться саміт Україна-ЄС, до якого ми готуємося", - сказав він.

Раніше заступник гендиректора головного директорату Європейської комісії з питань сусідства та переговорів про розширення ЄС Катерина Матернова повідомила, що проведення щорічного саміту Євросоюз-Україна, який відклали через пандемію коронавірусу, планується на початок жовтня.

Попередній саміт ЄС-Україна відбувся 8 липня 2019 року у Києві. ЄС на саміті представляли тодішні президенти Європейської ради Дональд Туск і Європейської комісії Жан-Клод Юнкер, Україну – президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, президент Європейської ради Шарль Мішель скликав на 18 червня відеоконференцію лідерів країн Європейського Союзу і країн "Східного партнерства".