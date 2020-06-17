Саммит Украина-ЕС состоится 1 октября - ОП

Украина готовится к проведению очередного саммита Украина-ЕС 1 октября.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает "Европейская правда".

"Он (саммит Украина-ЕС – ред.) точно состоится. И президент Европейского Совета Шарль Мишель и президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляєн в своих контактах с президентом Зеленским подтвердили, что 1 октября состоится саммит Украина-ЕС, к которому мы готовимся", - сказал он.

Ранее заместитель гендиректора главного директората Европейской комиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении ЕС Екатерина Матернова сообщила, что проведение ежегодного саммита Евросоюз-Украина, который отложили из-за пандемии коронавирус, планируется на начало октября.

Предыдущий саммит ЕС-Украина состоялся 8 июля 2019 года в Киеве. ЕС на саммите представляли тогдашние президенты Европейского совета Дональд Туск и Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, Украину – президент Владимир Зеленский.

Напомним, президент Европейского совета Шарль Мишель созвал на 18 июня видеоконференцию лидеров стран Европейского Союза и стран "Восточного партнерства".