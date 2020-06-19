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НАТО розслідує інцидент між кораблями Туреччини і Франції в Середземному морі

П'ятниця, 19 червня 2020, 11:16

НАТО розслідує інцидент між турецькими військовими кораблями та французьким військово-морським судном у Середземномор'ї. 

Про це у четвер заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AP

Інцидент стався 10 червня, коли французький військовий корабель, що патрулював у рамках операції НАТО, спробував перевірити турецьке цивільне судно за підозрою у порушенні ембарго ООН на поставку озброєння в Лівію. Турецьке цивільне судно супроводжували три військові кораблі Туреччини, теж члена НАТО.

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За словами французького представника оборони, фрегат "Курбе" тричі підпадав під радіолокаційне націлювання турецьких кораблів, намагаючись наблизитись до судна. У результаті "Курбе" відступив. 

Франція стверджує, що згідно з правилами Альянсу така поведінка вважається ворожим діянням. Туреччина заперечила порушення.

"Ми переконалися, що військові органи НАТО розслідують інцидент, щоб забезпечити повну ясність того, що сталося", - сказав Столтенберг журналістам у четвер після відеоконференції міністрів оборони НАТО, де це питання підіймалося.

"Я думаю, що це найкращий спосіб вирішити це, уточнити, що насправді сталося", - додав він.

У своєму зверненні до комітету Сенату Франції міністр оборони Флоранc Парлі заявила, що вісім країн-членів НАТО підтримують Париж у інциденті, який вона назвала "серйозним та неприйнятним".

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