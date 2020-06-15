Туреччина блокує в НАТО плани оборони Східної Європи - ЗМІ

Туреччина блокує у НАТО реалізацію нових оборонних планів у Східній Європі.

Про це стало відомо німецькому агентству DPA, пише "Європейська правда" з посиланням на SZ.

В обмін на зміну своєї позиції Туреччина просить Північноатлантичний альянс про більшу підтримку її інтересів.

За даними німецького агентства, мова йде головним чином про визнання курдських груп PYD і YPG терористичними організаціями, з чим деякі члени Альянсу не згодні.

Турецька влада вважає, що партія "Демократичний союз" (PYD), основна політична група сирійських курдів, і Загони народної оборони (YPG) пов'язані з забороненою в Туреччині сепаратистською Робочою партією Курдистану (PKK).

Штабквартира НАТО не стала коментувати цю тему на прохання DPA. Преcсекретар лише зазначив, що в Альянсу є плани для захисту всіх союзників.

Речник турецького представництва у НАТО зазначив: "Ми не вважаємо за доцільне, щоб теми, які є чутливими та конфіденційними для Альянсу, були предметом статей у пресі".