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Туреччина блокує в НАТО плани оборони Східної Європи - ЗМІ

Понеділок, 15 червня 2020, 08:59

Туреччина блокує у НАТО реалізацію нових оборонних планів у Східній Європі. 

Про це стало відомо німецькому агентству DPA, пише "Європейська правда" з посиланням на SZ.

В обмін на зміну своєї позиції Туреччина просить Північноатлантичний альянс про більшу підтримку її інтересів.

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За даними німецького агентства, мова йде головним чином про визнання курдських груп PYD і YPG терористичними організаціями, з чим деякі члени Альянсу не згодні.

Турецька влада вважає, що партія "Демократичний союз" (PYD), основна політична група сирійських курдів,  і Загони народної оборони (YPG) пов'язані з забороненою в Туреччині сепаратистською Робочою партією Курдистану (PKK).

Штабквартира НАТО не стала коментувати цю тему на прохання DPA. Преcсекретар лише зазначив, що в Альянсу є плани для захисту всіх союзників.

Речник турецького представництва у НАТО зазначив: "Ми не вважаємо за доцільне, щоб теми, які є чутливими та конфіденційними для Альянсу, були предметом статей у пресі".

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