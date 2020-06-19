НАТО расследует инцидент между кораблями Турции и Франции в Средиземном море

НАТО расследует инцидент между турецкими военными кораблями и французским военно-морским судном в Средиземноморье.

Об этом в четверг заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.

Инцидент произошел 10 июня, когда французский военный корабль, проводивший патрулирование в рамках операции НАТО, попытался проверить турецкое гражданское судно по подозрению в нарушении эмбарго ООН на поставки вооружения в Ливию. Турецкое гражданское судно сопровождали три военных корабля Турции, тоже члена НАТО.

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По словам французского представителя обороны, фрегат "Курбе" трижды попадал под радиолокационное нацеливание турецких кораблей, пытаясь приблизиться к судну. В результате "Курбе" отступил.

Франция утверждает, что согласно правилам Альянса такое поведение считается враждебным действием. Турция опровергла нарушения.

"Мы убедились, что военные органы НАТО расследуют инцидент, чтобы обеспечить полную ясность того, что произошло", - сказал Столтенберг журналистам в четверг после видеоконференции министров обороны НАТО, этот вопрос поднимался.

"Я думаю, что это наилучший способ решить этот вопрос, уточнить, что на самом деле произошло", - добавил он.

В своем обращении в комитет Сената Франции министр обороны Флоранc Парли заявила, что восемь стран-членов НАТО поддерживают Париж в инциденте, который она назвала "серьезным и неприемлемым".