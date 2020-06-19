Франція, Німеччина і Британія не підтримують відновлення санкцій ООН проти Ірану

Велика Британія, Франція і Німеччина заявили в п'ятницю, що не підтримають зусилля США з відновлення санкцій ООН щодо Ірану.

Про це повідомляє "Європейська правда з посиланням на Reuters.

"Ми твердо переконані, що будь-яка одностороння спроба ввести відповідні санкції ООН матиме серйозні негативні наслідки в Раді Безпеки ООН", - йдеться в спільній заяві трьох міністрів закордонних справ після зустрічі в Берліні для обговорення Ірану.

"Ми б не підтримали таке рішення, яке було б несумісне з нашими нинішніми зусиллями по збереженню іранської ядерної угоди".

Відповідно до угоди Ірану зі світовими державами про його ядерну програму Тегеран прийняв обмеження в обмін на скасування міжнародних санкцій.

Однак після одностороннього виходу Сполучених Штатів угоди і введення жорстких американських санкцій щодо Ісламської Республіки, країна відійшла від виконання умов угоди.

Решта держав-підписантів угоди виступають за її збереження попри вихід США.