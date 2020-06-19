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Франция, Германия и Британия не поддерживают возобновление санкций ООН против Ирана

Пятница, 19 июня 2020, 19:30

Великобритания, Франция и Германия заявили в пятницу, что не поддержат усилия США по возобновлению санкций ООН в отношении Ирана.

Об этом сообщает "Европейская правда со ссылкой на Reuters.

"Мы твердо убеждены, что любая односторонняя попытка ввести соответствующие санкции ООН будет иметь серьезные негативные последствия в Совете Безопасности ООН", - говорится в совместном заявлении трех министров иностранных дел после встречи в Берлине для обсуждения Ирана.

"Мы бы не поддержали такое решение, которое было бы несовместимо с нашими нынешними усилиями по сохранению иранского ядерного соглашения".

Согласно соглашению Ирана с мировыми державами о его ядерной программе Тегеран принял ограничения в обмен на отмену международных санкций.

Однако после одностороннего выхода Соединенных Штатов из соглашения и введения жестких американских санкций в отношении Исламской Республики, страна отошла от выполнения условий соглашения.

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