Угорщина дозволила українцям транзит і в’їзд в 30-кілометрову зону без карантину

Угорщина дозволила іноземцям в’їзд в 3-кілометрову зону без карантину, а також транзит своєю територією.

Як передає "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України.

Зокрема, угорська сторона повідомила, що відновила пропуск через кордон пасажирських автобусів, а своїх співвітчизників пропускає на в’їзд без необхідності проходити карантин.

" На карантин не відправляють громадян України, які в’їжджають у 30-кілометрову зону. Від таких осіб не потребують додаткових підтверджуючих документів для в’їзду, але вони мають залишити територію Угорщини протягом 24 годин" - повідомили в ДПСУ.

Крім того, в’їзд на територію Угорщини з метою транзитного проїзду дозволяється цілодобово за наявності в особи документа про постійне місце поживання, дозволу на перебування, посвідки на проживання, візи на тривале працевлаштування або іншого документа, що підтверджує право на тривале перебування у країні призначення, виданого офіційним органом цієї країни.

До того ж, особа має надати згоду на перевірку на наявність COVID-19 та не мати ознак підозри на інфекцію.

Нагадаємо, Європейська комісія рекомендувала країнам-членам з 15 червня скасувати прикордонний контроль на внутрішніх кордонах ЄС, а також – поступово відкривати кордони ЄС для громадян третіх країн з 1 липня.

Єврокомісія також виклала критерії, за яких будуть скасовані обмеження на подорожі для мешканців країн, які не входять в ЄС, в тому числі для України.

Читайте також: Між безвізом та коронавірусом: як зупинятимуть туристів після відкриття авіарейсів до ЄС