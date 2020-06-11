ЄС з 1 липня почне відкривати кордони для іноземців

ЄС почне відкривати кордони для іноземців з 1 липня. Україна потенційно може увійти до списку країн, для яких знімуть обмеження в першу чергу, якщо відповідатиме визначеним критеріям.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це оголосила єврокомісар з внутрішніх справ Йлва Йоганссон.



"Після зняття контролю на внутрішніх кордонах країн ЄС ми пропонуємо відкритий і гнучкий підхід щодо зняття обмежень на поїздки до ЄС, починаючи з 1 липня", - заявила єврокомісар.

З 1 липня обмеження знімуть для громадян країн, де епідемічна ситуація схожа або краща, ніж у ЄС. Відповідний список повинні будуть погодити країни-члени.

Україна потенційно може увійти до списку, якщо відповідатиме визначеним критеріям. Окрім епідемічної ситуації, при прийнятті рішень про відкриття кордонів для громадян третіх країн будуть враховувати принцип взаємності.

Головними критеріями будуть кількість захворювань коронавірусом на 100 тисяч населення, тенденції розвитку епідемії та загальна ситуація з реагуванням країни на COVID-19 (система тестування, моніторингу, відстеження контактів, звітування, лікування).

Серед перших до цього списку потраплять країни Західних Балкан: Албанія, Боснія та Герцеговина, Косово, Чорногорія, Північна Македонія та Сербія.

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При цьому в разі зміни ситуації у певній країні обмеження можуть поновити. Також можуть відмовити у в’їзді окремому мандрівникові з країни, для якої обмеження зняті, якщо вважатиметься, що він "може становити загрозу для громадського здоров’я".

Для України рішення ще не ухвалене. Воно буде залежати, зокрема, від розвитку епідемічної ситуації.

Також Єврокомісія закликає країн-членів зняти прикордонний контроль з понеділка, 15 червня. Це рішення не є імперативним: країнам-членам рекомендують відкрити внутрішні кордони з цієї дати, або "настільки швидко, як це можливо".

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