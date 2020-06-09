Між безвізом та коронавірусом: як зупинятимуть туристів після відкриття авіарейсів до ЄС

Вже цього місяця Україна має відновити регулярні авіарейси за кордон. Про це офіційно заявили у Кабміні, ці плани анонсували перевізники. Чимало з них, включно з лоукостером Wizz Air, обіцяють здійснити свій перший посткарантинний рейс вже за тиждень – 16 червня.

Цю дату, щоправда, обіцяють відкласти на тиждень, якщо епідемічні показники, у тому числі у Києві та Львові, залишаться на нинішньому тривожному рівні. Але принципова згода на відновлення перельотів – наявна.

Однак волі офіційного Києва недостатньо для того, щоби пасажир, який має на руках квиток на рейс, мав право відлетіти до Відня чи Франкфурта. І постанови українського уряду недостатньо, щоби поїхати у відпустку до Греції чи Великої Британії.

Тому терміново купувати "квитки на європейське море" точно не варто.

Навіть після відновлення авіасполучення українські подорожуючі, якщо не будуть готові до нових правил, мають шанси отримати відмову у в’їзді або зіпсований відпочинок. Щоби уникнути цього, про особливі умови треба знати наперед.

Ця стаття може допомогти уникнути цих проблем тим, хто мріє якнайшвидше поїхати у відпустку або планує відрядження до інших європейських країн.

Безвіз? Чи без права на в’їзд?

11 червня виповниться три роки відтоді, як українці отримали право подорожувати до ЄС без віз. У ті дні ми багато писали про правила перетину кордону, про поїздки з дітьми та питання фінансів, про те, як не стати порушником, та про політичні загрози безвізовому режиму.

Але навряд чи хтось міг навіть уявити, що у 2020 році Євросоюз закриє кордони як для українців, так і для громадян решти держав; як для тих, хто їздить без віз, так і для власників колись звичних для нас "шенгенок".

Втім, період "ізоляції ЄС" добігає завершення.

Вже найближчими днями Єврокомісія оприлюднить перелік правил та принципів відкриття свого зовнішнього кордону для негромадян Євросоюзу, в тому числі українців. Щойно це рішення затвердять у Брюсселі, "Європейська правда" оприлюднить його і оновить ці рядки. Та базові принципи відкриття кордону вже затверджені.

По-перше, європейські кордони лишаться на замку до кінця червня.

Із цього правила є низка винятків (про них нижче), але туристи, ті, хто їде гостювати до родичів, чи бізнес-подорожуючі не матимуть права на в’їзд. Причому відкриття авіасполучення цей факт не змінює.

По-друге, відкриття кордонів буде поступовим та залежатиме від розвитку епідемічної ситуації у країні-партнерові.

А отже, можна лише сподіватися, що право вільного безвізового в’їзду українців до країн ЄС відкриється 1 липня, як очікується зараз – але гарантувати це неможливо. І так само ніхто не може з певністю сказати, чи буде кордон ЄС відкритий для туристів з України, скажімо, 1 січня чи навіть 1 вересня. Європейці (так само, як і усі інші держави світу) лишають за собою право переглядати список держав, з яких вони готові пускати туристів. І вони мають для цього всі підстави – особливо після того, як дві держави в нашому регіоні перетворилися на епіцентри нового спалаху епідемії.

Економія на компенсаціях?

Ви, певно, помітили невідповідність у датах: ЄС почне пускати туристів та інших подорожуючих лише у липні, а рейси планують відновити ще з середини червня. Зокрема, у "Люфгганзі" ЄвроПравді заявили, що до кінця місяця авіагрупа відновить рейси з Борисполя до трьох міст: з 15 червня – до Франкфурта, з 21-го – до Цюриха, з 23-го – до Відня.

Тут немає помилки.

Літаки, можливо, й полетять – але на борт пускатимуть не всіх.

Річ у тім, що деякі категорії пасажирів все одно мають право на в’їзд до країн ЄС. Це ті, хто зараз літає евакуаційними рейсами – іноземці; українці, що мають робочі візи чи посвідку на проживання в ЄС; дипломати тощо.

По суті, більшість держав ЄС зараз встановили жорсткі візові вимоги – і туристи до переліку дозволених категорій, звісно ж, не входять.

Але що відбудеться із тими пасажирами, які купили квиток, плануючи полетіти у відпустку? А таких чимало. Адже прямо зараз можна купити квитки до країн ЄС на 15-16 червня на рейси багатьох авіаліній – від бюджетних Wizz Air чи Air Baltic до респектабельних KLM чи Lufthansa – і їхні рейси мають неабиякий попит.

Для таких пасажирів є погані новини.

Авіакомпанії підкоряються жорсткому правилу: якщо аеропорт прильоту вимагає візу у приїжджих (а зараз у ЄС діє саме така вимога), то тих пасажирів, хто цьому не відповідає, перевізник не має права допускати на борт. Бо інакше на авіакомпанію чекатиме штраф і зобов’язання забрати пасажира назад, до України.

Втім, частині перевізників ця колізія може допомогти.

Хтось втратить квитки, але авіакомпанія зменшить свої збитки.

Річ у тім, що законодавство не змушує авіакомпанії повертати гроші у таких випадках, адже невиконання візових вимог вважається провиною пасажира. А те, що ці вимоги зараз постійно змінюються, на ситуацію не впливає.

Лише окремі авіакомпанії на час пандемії дозволили безкоштовний обмін усіх квитків чи повернення грошей з ініціативи пасажира. На решті авіаліній за це доведеться заплатити штраф або й просто втратити квиток. Адже рейс здійснюється, він не скасований, а те, що пасажир не виконав вимоги – це його провина і його проблеми.

Причому, наприклад, у Wizz Air місця на перших рейсах в окремих напрямках розкуплені практично повністю. А залишкові квитки на цей рейс лоукостера пропонуються по 6, 8 і навіть 12 тисяч гривень в один бік (!). Умовно кажучи, авіакомпанії може бути вигідним полетіти до Лісабона чи Берліна без пасажирів, а не скасовувати рейс і повертати людям гроші.

Чи піде Wizz Air на нове скасування рейсів для повернення коштів українським туристам? Ясності поки немає, авіакомпанія вже тиждень готує відповідь на запит ЄП.

Варто окремо наголосити: із відновленням безвізу ця небезпека не зникне. Враховуючи ризик "другої хвилі" пандемії, є шанс на те, що частина країн восени чи взимку знову закриє кордони – із точно такими наслідками.

До речі, втратити можна не лише авіаквиток – є ще проблема готелів, які багато хто бронює наперед. У Ісландії не приховують, що формальне відновлення авіарейсів (навіть без права на в’їзд багатьох туристів) дозволить готельєрам не повертати кошти іноземним туристам, які скасували поїздку через пандемію.

Із загостренням глобальної кризи таких прагнень може побільшати.

Ви сіли на літак? Це – лише половина шляху!

Втім, сподіваємося на краще.

Маєте плани на подорож до ЄС у липні чи в серпні? Швидше за все, у цей час безвіз діятиме в усіх країнах Євросоюзу, із дозволом приїхати машиною або прилетіти літаком.

Однак навіть виліт рейсового літака з "Борисполя" чи "Жулян" не гарантує, що ви потрапите на відпочинок. Бо в країні прильоту на вас може чекати обов’язковий карантин. Або – обов’язкове та коштовне тестування на коронавірус.

Приміром, вже згадана Ісландія з 1 липня зобов'яже кожного туриста здавати платний COVID-тест вартістю 15 тисяч крон (понад 3000 грн). Британія від цього тижня запровадила карантин на 14 днів для всіх приїжджих. Греція встановила особливі правила для рейсів з "небезпечних міст", до переліку яких зарахований Київ – пасажирам звідти треба здавати тести, і навіть якщо вони негативні – то доведеться відбути семиденну самоізоляцію.

Такі вимоги здатні зруйнувати омріяну відпустку.

Авіакомпанії від цього не в захваті, адже кількість пасажирів через такі вимоги падає в рази.

Приміром, британська IAG (власник авіакомпанії British Airways) вже почала юридичний процес проти уряду з вимогою скасувати карантин. Ryanair у офіційному коментарі назвав карантин "геть неповноцінним рішенням, гранично марним гаянням часу".

Але це – нові реалії пандемії, і від обурення вони не зникають. Причому додаткові витрати і скасування подорожей знову лягають на пасажира.

Керівник "Міжнародних авіаліній України" Євгеній Дихне у коментарі ЄвроПравді провів аналогії карантинних вимог із візовою політикою.

"Ми фактично повертаємося до періоду, коли для перетину кордону європейських країн потрібна була віза, а умови її отримання відрізнялися для більшості європейських країн. Наразі, навіть при фактично скасованих візах, пасажири повинні будуть перевіряти умови в’їзду до країни та бути готовими реалізовувати їх самостійно. А у разі незгоди чи незнання особливостей законодавства – бути готовими до того, що їм доведеться повернутися додому власним коштом", – пояснив Дихне.

Втім, є важлива відмінність.

Якщо пасажира без візи авіакомпанія має не пускати на літак, то про можливий карантин може лише попереджати, не скасовуючи подорож.

"Дійсно, в Греції наразі діє карантин для приїжджаючих, а в Туреччині – тестування в аеропорту. Але ці вимоги діятимуть певний обмежений проміжок часу. На етапі рестарту польотів завдання авіакомпанії – звернути увагу пасажира на можливі обмеження. Але обов’язок щодо виконання правил залишається на стороні пасажира", – розповів Євгеній Дихне.

"Виникає резонне запитання, чи може авіакомпанія не прийняти на борт пасажира, у якого немає відповідних дозвільних документів (наприклад, довідки про відсутність COVID-19 або антитіл) або він не надав згоду на самоізоляцію (обсервацію) тощо. Відповідь – ні. Авіакомпанія не відповідає за наслідки недотримання пасажиром вимог законодавства країн відправлення, прибуття та транзиту. Проконтролювати це неможливо, враховуючи неоднаковий підхід держав світу", – пояснив CEO авіакомпанії МАУ.

І не варто грішити на те, що українські авіалінії спрощують собі роботу.

Точно такий підхід сповідують і інші авіакомпанії – від найдешевших до найдорожчих.

"Ні, ми не будемо перевіряти, чи є у пасажирів документи, які дозволяють в’їзд за умов пандемії, – розповів ЄвроПравді Леонхард Штайнманн, речник Austrian Airlines. – Ми, звісно, робимо все можливе, щоби пасажири були поінформовані про правила в’їзду, але просимо пасажирів самих перевіряти чинні правила в країні прямування, щоби уникнути небажаних наслідків. Адже витрати на зворотний рейс у разі необхідності пасажир нестиме самостійно".

А керівник авіакомпанії Wizz Air Джозеф Вараді у інтерв'ю The Telegraph днями поскаржився, що "серед 45 країн, куди літає авіакомпанія, не знайдеться навіть двох, які встановили би ідентичні (протиепідемічні) вимоги". А через це авіакомпанії навіть за бажання не можуть перевіряти, хто з пасажирів є безпроблемним, а кого теоретично можуть "завернути" на кордоні. "Це все перетворилося на якийсь зоопарк. Вимоги дуже політизовані, і їм украй бракує централізованої координації", – додав Вараді.

Здорові? Тоді полетіли!

І остання нова небезпека, яка може завадити подорожі – це "контроль здоров’я" на вході до аеропорту та до літака.

Температурний скринінг перетворився на обов’язковий елемент контролю за безпекою – попри те, що ВООЗ та епідеміологи одностайно визнають його неефективним методом боротьби з епідемією COVID-19, відмовлятися від цього ніхто не планує.

"Більшість авіакомпаній, так само, як і МАУ, задекларували відмову в здійсненні перевезення пасажира у разі, якщо він відмовляється дотримуватися правил особистої безпеки, наражаючи тим самим на небезпеку інших пасажирів. Ідеться про відмову від носіння маски, а також виявлення симптомів захворювання (лихоманка, підвищення температури, кашель, головний біль, нудота і блювання, закладення носа або нежить)", – пояснив ЄвроПравді Євгеній Дихне.

У Lufthansa Group у коментарі ЄП уточнили, що безальтернативно відмовлятимуть у посадці пасажирам із температурою понад 38°. Але аеропортовий персонал може почати бити тривогу і при нижчих показниках.

Хоча це має і негативні наслідки. Чимало людей, у тому числі з хронічними неінфекційними хворобами, мають "нормальну" температуру тіла вищу за 37°С – і вони ризикують стикнутися з відмовою у посадці.

Для них рекомендація: якщо перельоту уникнути не можна, то бажано мати із собою якнайповніший пакет документів, який доводить, що справа не у коронавірусі. І приходити до аеропорту заздалегідь - щоби мати час довести свою правоту.

Втім, більшість українських пасажирів все це не зачепить.

Попри нові складнощі, треба наголосити: ставити хрест на перельотах не варто.

Так, у найближчий рік (або, радше, роки) подорожі стануть трохи менш комфортними – але нічого неможливого у нових правилах немає.

Ми швидко звикнемо до того, що плани мають бути гнучкими, що треба бути готовим змінити дати подорожі чи, за потреби, запастися новими документами. Але це точно не є приводом взагалі не літати до появи вакцини. Зрештою, шанс заразитися у літаку є незрівнянно меншим, аніж у метро чи у таксі.

І саме тому вже від липня більшість старих напрямків стануть доступними для українських туристів. Безвіз знову запрацює. А згодом, із появою вакцини або зі згасанням епідемії, відійдуть у минуле і нинішні, часом жорсткі, але тимчасові обмеження.

Тому – літаймо здорові!

Автор: Сергій Сидоренко,

редактор "Європейської правди"