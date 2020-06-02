Северная Македония проведет парламентские выборы 5 июля, то есть через 22 дня после отмены чрезвычайного положения в середине июня.

Об этом заявил бывший премьер-министр и лидер Социал-демократического союза Македонии Зоран Заев, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на македонское агентство МИА.

Заев добавил, что у сторон есть 35 дней на подготовку к выборам, которые были перенесены с 12 апреля из-за пандемии коронавируса.

Экс-премьер Заев, чья партия контролирует временное правительство, подтвердил, что SDSM и другая крупная партия, VMRO-DPMNE, не смогли достичь соглашения, несмотря на переговоры.

В последние дни в стране увеличилось количество новых случаев коронавируса. В понедельник сообщалось о 89 случаях заболевания, 7 человек умерли в результате болезни.

По словам Заева, два высокопоставленных сотрудника его партии сдали положительный тест, а премьер-министр Оливер Спасовский прошел тестирование и ожидает результатов.

Четыре государственных чиновника также самоизолировались после контакта с вице-президентом партии Мухамедом Зекири, который сдал положительный результат.