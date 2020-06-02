В Італії опозиція проводить антиурядову акцію з порушенням коронавірусних вимог

Італійська правоцентристська опозиція проводить у Римі антиурядову демонстрацію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Stampa.

Передбачалося, що це буде флешмоб, але він швидко перетворився на багатолюдну процесію.

"Це перша подія в історії, коли ми сказали людям залишатися вдома і не приходити, але бажання повернутися до звичайного життя дуже багато", - сказав лідер партії "Ліга", колишній віцепрем’єр Маттео Сальвіні.

Зазначається, що правоцентристи організували ходу в центрі Рима з гаслами "Італія не здається" і скандуванням, спрямованим проти прем’єра Джузеппе Конте. Під час акції звучали також вимоги нових виборів.

Маттео Сальвіні

Протестувальники виступали проти бюрократії в уряді і за змешення податків.

Разом з союзниками з партій "Вперед, Італія" і "Брати Італії" Сальвіні очолив колону демонстрантів, які несли італійський триколор, що розтягнувся на всю ширину вулиці.

При цьому учасники акції ігнорували вимоги соціального дистанціювання, запроваджені через коронавірус.