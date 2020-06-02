В Италии оппозиция проводит акцию с нарушением коронавирусных требований

Итальянская правоцентристская оппозиция проводит в Риме антиправительственную демонстрацию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Stampa.

Предполагалось, что это будет флешмоб, но он быстро превратился в многолюдную процессию.

"Это первое событие в истории, когда мы сказали людям оставаться дома и не приходить, но желание вернуться к обычной жизни очень много", - сказал лидер партии "Лига", бывший вице-премьер Маттео Сальвини.

Отмечается, что правоцентристы организовали шествие в центре Рима с лозунгами "Италия не сдается" и скандированием, направленным против премьера Джузеппе Конте. Во время акции звучали также требования новых выборов.

Маттео Сальвини

Протестующие выступали против бюрократии в правительстве и за змешення налогов.

Вместе с союзниками из партий "Вперед, Италия" и "Братья Италии" Сальвини возглавил колонну демонстрантов, которые несли итальянский триколор, растянувшийся на всю ширину улицы.

При этом участники акции игнорировали требования социального дистанцирования, введенные из-за коронавируса.