У Парижі заборонили акцію в пам’ять про темношкірого, загиблого в поліцейській операції
Паризька поліція заборонила у вівторок демонстрацію, заплановану на згадку про Адаму Траоре, 24-річного темношкірого француза, що загинув під час поліцейської операції 2016 року, яку деякі порівнюють зі смертю Джорджа Флойда в Сполучених Штатах.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Департамент поліції Парижа заявив, що існують ризики соціальних заворушень і небезпеки для здоров'я від великих скупчень людей через пандемію коронавірусу.
Ця демонстрація привернула увагу до соціальних мереж у Франції з боку тих, хто підтримує рух Black Lives Matter і протести в Сполучених Штатах.
Заворушення спалахнули по всій території Сполучених Штатів після вбивства Джорджа Флойда, 46-річного афроамериканця, який помер після того, як поліцейський майже дев'ять хвилин притискав його шию коліном в Міннеаполісі 25 травня.
Жорстокі демонстрації спалахнули у Франції в 2016 році, коли Траоре помер у машині, коли його везли в поліцейську дільницю після арешту через сварку в районі Валь-д'Уаз на північ від французької столиці.
Як повідомлялося, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель заявив у вівторок, що смерть афроамериканця Джорджа Флойда була результатом зловживання владою і що блок з 27 країн шокований цим.
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