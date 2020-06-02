В Париже запретили акцию в память о темнокожем, погибшем при полицейской операции

Парижская полиция запретила во вторник демонстрацию, запланированную в память об Адаме Траоре, 24-летнем темнокожем французе, погибшем во время полицейской операции 2016 года, которую некоторые сравнивают со смертью Джорджа Флойда в Соединенных Штатах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Департамент полиции Парижа заявил, что существуют риски социальных волнений и опасности для здоровья от больших скоплений людей из-за пандемии коронавируса.

Эта демонстрация привлекла внимание к социальным сетям во Франции со стороны тех, кто поддерживает движение Black Lives Matter и протесты в Соединенных Штатах.

Беспорядки вспыхнули по всей территории Соединенных Штатов после убийства Джорджа Флойда, 46-летнего афроамериканца, который умер после того, как полицейский почти девять минут прижимал его шею коленом в Миннеаполисе 25 мая.

Жесткие выступления вспыхнули во Франции в 2016 году, когда Адама Траоре умер в машине, когда его везли в полицейский участок после ареста за ссоры в районе Валь-д'Уаз к северу от французской столицы.

Как сообщалось, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил во вторник, что смерть афроамериканца Джорджа Флойда была результатом злоупотребления властью, и блок из 27 стран шокирован этим.

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