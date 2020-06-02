Протести у США: в ЄС шоковані "зловживанням владою" правоохоронцями

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель заявив у вівторок, що смерть афроамериканця Джорджа Флойда була результатом зловживання владою і що блок з 27 країн шокований цим.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це Боррель заявив під час брифінгу в Брюсселі у вівторок.

"Як і народ Сполучених Штатів, ми шоковані і вражені смертю Джорджа Флойда" – сказав Боррель.

Флойд помер минулого тижня після того, як його притиснув до тротуару білий поліцейський у Міннеаполісі. Його смерть викликала протести, які поширилися по всій Америці.

Боррель заявив, що співробітники правоохоронних органів не повинні "використовувати свої можливості так, як це було використано" у Міннеаполісі.

"Це зловживання владою, і воно повинно бути засуджене" – наголосив він.

Він підкреслив, що європейці "підтримують право на мирний протест, а також засуджують насильство і расизм будь-якого роду і, звичайно ж, закликають до деескалації напруженості".

Нагадаємо, поліція в США застосувала гумові кулі і сльозогінний газ біля Білого дому, щоб очистити територію від демонстрантів, і дозволити президенту Дональду Трампу виступити з промовою.

Детальніше читайте у статті: "Почнеться мародерство – почнеться стрілянина": що відомо про масові протести у США