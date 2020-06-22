Музеї без дистанції та заходи до 1000 осіб: Чехія далі послаблює карантин

Чехія далі послабила карантин у майже всіх регіонах, скасувавши вимоги щодо дистанції.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє чеське Novinky.

Від сьогодні, 22 червня, у Чехії музеї, басейни, зоопарки та інші заклади можуть повернутися до звичайного режиму роботи – без обмежень на кількість відвідувачів та вимоги про дотримання дистанції.

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Дозволяються масові зібрання до 1000 осіб – замість попереднього обмеження до 500 учасників.

Також будуть дозволені спортивні заходи і ярмарки за участі максимум 5000 осіб.

Водночас, на стадіонах можна буде займати лише кожен другий ряд, а в ряду сідати через одне місце.

Крім того, для таких великих заходів організатори зобов’язані розділити територію на сектори по 1000 відвідувачів, для кожного з яких має бути окремий вхід, вбиральні тощо.

Також чеська залізниця відновить перші рейси до Польщі.

Зазначені послаблення не торкнуться лише районів Карвіна та Фрідек-Містек – через локальні спалахи коронавірусу.

Варто зазначити, що наприкінці минулого тижня Чехія зареєструвала найбільший приріст нових хворих на коронавірус за 2 місяці – у четвер 118 нових випадків, у п'ятницю – 126. На вихідних показники суттєво знизилися, у неділю повідомляли про 50 хворих.

Загалом з початку епідемії в країні зареєстрували 10498 підтверджених заражень коронавірусом. Зараз у Чехії – 2663 "активних" випадків.