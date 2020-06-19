У Чехії найбільший щоденний приріст нових випадків коронавірусу за 2 місяці

У Чехії зафіксовано найбільший одноденний стрибок нових випадків інфікування коронавірусом майже за два місяці.

Це показують дані, оприлюднені у п’ятницю Міністерством охорони здоров'я, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на чеське видання Aktualne.

У четвер, за даними міністерства, кількість нових випадків становила 118 - це найбільший щоденний приріст з 21 квітня. З того часу, за двома винятками, приріст залишився нижче 100.

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Станом на ранок у п'ятницю Чехія зареєструвала 10 283 випадки інфікування, з них майже три чверті одужали. 334 людини померли у зв’язку з захворюванням.

Наразі в Чехії є 2506 осіб, інфікованих коронавірусом.

Центральноєвропейська країна почала з травня послаблювати карантинні правила щодо стримування коронавірусу.

18 червня міністр охорони здоров'я Чехії Адам Войтех заявив, що країна переходить від загальнонаціональних обмежувальних заходів до локалізованого підходу та індивідуальної відповідальності.

Прем'єр Чехії наполягає, що загального карантину більше не буде.