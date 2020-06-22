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Музеи без дистанции и мероприятия до 1000 человек: Чехия дальше ослабляет карантин

Понедельник, 22 июня 2020, 17:18

Чехия дальше ослабила карантин во многих регионах, отменив требования по дистанции.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает чешское Novinky.

С сегодняшнего дня, 22 июня, в Чехии музеи, бассейны, зоопарки и другие учреждения могут вернуться к обычному режиму работы - без ограничений на количество посетителей и требования о соблюдении дистанции.

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Разрешаются массовые собрания до 1000 человек - вместо предыдущего ограничения до 500 участников.

Также будут разрешены спортивные мероприятия и ярмарки с участием максимум 5000 человек.

В то же время на стадионах можно будет занимать только каждый второй ряд, а в ряде садиться через одно место.

Кроме того, для таких крупных мероприятий организаторы обязаны разделить территорию на секторы по 1000 посетителей, для каждого из которых должен быть отдельный вход, туалет и т.д.

Также чешская железная дорога возобновит рейсы в Польшу.

Указанные послабления не коснутся только районов Карвина и Фридек-Мистек – из-за локальных вспышек коронавируса.

Стоит отметить, что в конце прошлой недели Чехия зарегистрировала наибольший прирост новых больных коронавирусом за два месяца - в четверг 118 новых случаев, в пятницу - 126. В выходные показатели существенно снизились, в воскресенье сообщали о 50 больных.

Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировали 10498 подтвержденных заражений коронавирусом. Сейчас в Чехии - 2663 активных случая.

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