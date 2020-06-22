У Німеччині заарештували сирійського лікаря за підозрою у злочинах проти людства

У Німеччині заарештували вихідця із Сирії, якого підозрюють у "злочинах проти людства" під час перебування на батьківщині.

Про це заявив генеральний прокурор Німеччини, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DPA.

Лікар живе в Німеччині з 2015 року. За даними правоохоронних органів, він був членом військової розвідувальної служби сирійського режиму і в 2011 році катував ув'язненого у в'язниці міста Хомс, бив його пластиковою трубою та ногами, коли той лежав на підлозі.

Пізніше жертва померла, хоча причина смерті незрозуміла. Підозрюваний був заарештований у п'ятницю ввечері у федеральній землі Гессен.

Згідно з версією німецького генпрокурора про інцидент 2011 року, лікаря покликали відвідати ув'язненого, у якого стався епілептичний напад під час тортур. Наступного дня, як кажуть, стан ув'язненого погіршився.

Прокурори кажуть, що підозрюваний знову з’явився, цього разу у супроводі іншого лікаря. Обидва вони побили жертву пластиковими трубами.