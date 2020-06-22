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В Германии арестовали сирийского врача по подозрению в преступлениях против человечества

Понедельник, 22 июня 2020, 18:19

В Германии арестовали выходца из Сирии, которого подозревают в "преступлениях против человечества" во время пребывания на родине.

Об этом заявил генеральный прокурор Германии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Врач живет в Германии с 2015 года. По данным правоохранительных органов, он был членом военной разведывательной службы сирийского режима и в 2011 году пытал заключенного в тюрьме города Хомс, бил его пластиковой трубой и ногами, когда тот лежал на полу.

Позже жертва умерла, хотя причина смерти неясна. Подозреваемый был арестован в пятницу вечером в федеральной земле Гессен.

Согласно версии немецкого генпрокурора об инциденте 2011 года, врача позвали посетить заключенного, у которого случился эпилептический приступ во время пыток. На следующий день, как говорят, состояние заключенного ухудшилось.

Прокуроры говорят, что подозреваемый снова появился, на этот раз в сопровождении другого врача. Оба они избили жертву пластиковыми трубами.

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