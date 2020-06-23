Парламент Грузії у другому читанні схвалив зміни до Конституції щодо виборів

Парламент Грузії у другому читанні підтримав зміни до Конституції щодо виборчої системи.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Эхо Кавказа.

Депутати парламенту Грузії 115 голосами підтримали у другому читанні конституційні зміни щодо виборчої системи країни. "Проти" голосували троє парламентарів. Частина депутатів – "Єдиний національний рух" та "Європейська Грузія" - бойкотували голосування, вимагаючи від влади спершу звільнити Георгія Руруа, як це передбачено домовленостями.

У першому читанні проєкт схвалили вчора. Фінальне голосування у третьому читанні відбудеться 29 червня.

Нагадаємо, зміни до Конституції щодо виборчої системи мають застосовуватися вже на найближчих парламентських виборах, 31 жовтня. Вони є частиною домовленостей від 8 березня між правлячою партією "Грузинська мрія" та опозицією, за посередництва посольства США та представництва ЄС.

Згідно з проєктом, 120 депутатів обиратимуть за пропорційною системою і 30 – за мажоритарною.

Також передбачається зниження прохідного бар'єру з 5% до 1%. Для блоків політсил бар'єр буде дорівнювати кількості партій-членів блоку.

Партія зможе самостійно формувати уряд, якщо отримає 40% голосів виборців і більше.

У правлячій партії Грузії не виключають, що парламентські вибори можуть бути перенесені у разі "другої хвилі" епідемії коронавірусу.

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