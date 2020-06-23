Парламент Грузии во втором чтении одобрил изменения в Конституцию о выборах

Парламент Грузии во втором чтении поддержал изменения в Конституцию по избирательной системе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Эхо Кавказа.

Депутаты парламента Грузии 115 голосами поддержали во втором чтении конституционные изменения относительно избирательной системы страны. "Против" голосовали трое парламентариев. Часть депутатов - "Единое национальное движение" и "Европейская Грузия" - бойкотировали голосование, требуя от властей сначала освободить Георгия Руруа, как это предусмотрено договоренностями.

Финальное голосование в третьем чтении состоится 29 июня.

Напомним, изменения в Конституцию относительно избирательной системы должны применяться уже на ближайших парламентских выборах 31 октября. Они являются частью договоренностей от 8 марта между правящей партией "Грузинская мечта" и оппозицией при посредничестве посольства США и представительства ЕС.

Согласно проекту, 120 депутатов будут избирать по пропорциональной системе и 30 - по мажоритарной.

Также предусматривается снижение проходного барьера с 5% до 1%. Для блоков политсил барьер будет равен количеству партий-членов блока.

Партия сможет самостоятельно формировать правительство, если получит 40% голосов избирателей и более.

В правящей партии Грузии не исключают, что парламентские выборы могут быть перенесены в случае "второй волны" эпидемии коронавируса.

Читайте также: Первое поражение моновласти: что означает помилование "политзаключенных" в Грузии