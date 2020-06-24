На парад у Москві прибули лідери кількох країн Європи

У Москві проходить військовий парад до 75-річниці завершення Другої світової війни в Європі, присутні кілька європейських лідерів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

За словами прессекретаря президента РФ Дмитрія Пєскова, на парад приїхали лідери Білорусі, Узбекистану, Боснії і Герцеговини, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Таджикистану, Сербії, та самопроголошених Південної Осетії і Абхазії.

В той же час жоден з лідерів ЄС на урочистості не прибув. Раніше анонсувалась участь президентів Чехії і Хорватії, однак Мілош Земан скасував візит через пандемію коронавірусу, а його хорватський колега Зоран Міланович – через несправність урядового літака.

Глава угорського зовнішньополітичного відомства Петер Сійярто до 23 червня залишався єдиним главою МЗС від ЄС у списку запрошених і підтверджених гостей параду. Однак Сійярто, який відвідав Москву напередодні, заявив, що у нього "заплановані інші офіційні справи", тому він буде змушений покинути Росію.

У Росії військовий парад на честь 75-річчя перемоги у Другій світовій війні повинен був відбутися 9 травня, але його перенесли через епідемію коронавірусу.