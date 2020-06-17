Земан не поїде до Москви на перенесений парад

Президент Чехії Мілош Земан не поїде на перенесений парад Перемоги у Москві 24 червня.

Про це заявив речник Земана Їржі Овчачек, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Lidovky.

"Пан президент шкодує, що не може бути присутнім на святкуванні Перемоги у Другій світовій війні через заходи, пов'язані з пандемією коронавірусу",- сказав Овчачек.

Особистим представником Земана на параді у Москві буде посол Чехії в РФ.

Президент Чехії ще минулого року говорив про наміри взяти участь в урочистостях в Москві до 75-річчя перемоги над нацизмом у Європі. У 2015 році він був єдиним лідером ЄС, присутнім на параді у Москві.

У Росії військовий парад на честь 75-річчя перемоги у Другій світовій війні повинен був відбутися 9 травня, але його перенесли через епідемію коронавірусу.

За даними російських ЗМІ, свою присутність на московському параді підтвердили президенти Хорватії, Казахстану, Киргизстану, а також лідери невизнаних Південної Осетії і Абхазії.

Президент Молдови Ігор Додон також заявив про намір взяти участь у параді. Приїде також президент Сербії Александар Вучич.