На парад в Москве прибыли лидеры нескольких стран Европы

В Москве проходит военный парад к 75-летию окончания Второй мировой войны в Европе, присутствуют несколько европейских лидеров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, на парад приехали лидеры Беларуси, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Сербии и самопровозглашенных Южной Осетии и Абхазии.

В то же время ни один из лидеров ЕС на торжества не прибыл. Ранее анонсировалась участие президентов Чехии и Хорватии, однако Земан отменил визит из-за пандемии коронавируса, а его хорватский коллега Зоран Миланович - из-за неисправности правительственного самолета.

Глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто до 23 июня оставался единственным главой МИД от ЕС в списке приглашенных и подтвержденных гостей парада. Однако Сийярто, который посетил Москву накануне, заявил, что у него "запланированы другие официальные дела", поэтому он будет вынужден покинуть Россию.

В России военный парад в честь 75-летия победы во Второй мировой войне должен был состояться 9 мая, но его перенесли из-за эпидемии коронавируса.