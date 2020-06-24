На виборах у Північній Македонії хворі на COVID-19 зможуть проголосувати в окремий день

У Північній Македонії розпочалася виборча кампанія до парламентських виборів, яка триватиме до 12 липня, окремий день для голосування виділять хворим на коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на канал 24.mk.

Кампанія триватиме до півночі 12 липня, коли настане триденна тиша.

13 липня зможуть проголосувати пацієнти з COVID-19, як ті, хто перебуває в карантині, так і самоізольовані. Однак проголосувати зможуть тільки ті хворі, які подадуть заявку на голосування за сім днів до цього.

Всі інші, хто отримає позитивний тест на коронавірус до дня голосування або піде в самоізоляцію, проголосувати не зможуть.

14 липня голосуватимуть хворі, а також ув'язнені і затримані, а 15 липня - усі інші виборці.

Учасники кампанії зобов’язалися провести її відповідно до заходів безпеки, обумовлених епідемією, без великих мітингів і мітингів, з акцентом на онлайн-презентації програм і через електронні ЗМІ. Зустрічі з громадянами будуть проходити на відкритому просторі максимум з 50 людьми, а в приміщенні - з 30 людьми і з дотриманням дистанції і в масках.

Вибори у Північній Македонії перенесли на 15 липня після того як було скасоване їх проведення 12 квітня через пандемію.