На выборах в Северной Македонии больные COVID-19 смогут проголосовать в отдельный день

В Северной Македонии началась избирательная кампания к парламентским выборам, которая продлится до 12 июля, отдельный день для голосования выделят больным коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на канал 24.mk.

Кампания продлится до полуночи 12 июля, когда наступит трехдневная тишина.

13 июля смогут проголосовать пациенты с COVID-19, как те, кто находится на карантине, так и самоизолированные. Однако проголосовать смогут только те больные, которые подадут заявку на голосование за семь дней до этого.

Все остальные, которые получат положительный тест на коронавирус до дня голосования или пойдут на самоизоляцию, проголосовать не смогут.

14 июля будут голосовать больные, а также заключенные и задержанные, а 15 июля – все остальные избиратели.

Участники кампании обязались провести ее в соответствии с мерами безопасности, обусловленными эпидемией, без митингов и митингов, с акцентом на онлайн-презентации программ и через электронные СМИ. Встречи с гражданами будут проходить на открытом пространстве максимум с 50 людьми, а в помещении - с 30 людьми и с соблюдением дистанции и в масках.

Выборы в Северной Македонии перенесли на 15 июля после того, как было отменено их проведение 12 апреля из пандемии.