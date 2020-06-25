Макрон проведе відеоконференцію з Путіним, говоритимуть про Україну
Четвер, 25 червня 2020, 09:00
Президент Франції Еммануель Макрон обговорить питання безпеки, включаючи Україну, Лівію та Іран, з президентом Росії Владіміром Путіним в ході відеоконференції в п'ятницю.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
"Існує необхідність у подальшому прогресі в порядку денному криз, особливо в Україні", - заявили в Єлисейському палаці.
Макрон закликав Європу переглянути своє стратегічне партнерство з Росією, заявивши, що політика протистояння з Москвою в останні роки зазнала невдачі.
Нагадаємо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель і президент РФ Владімір Путін 9 червня по телефону обговорили Донбас і переговорний процес у нормандському форматі.
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