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Макрон проведе відеоконференцію з Путіним, говоритимуть про Україну

Четвер, 25 червня 2020, 09:00

Президент Франції Еммануель Макрон обговорить питання безпеки, включаючи Україну, Лівію та Іран, з президентом Росії Владіміром Путіним в ході відеоконференції в п'ятницю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Існує необхідність у подальшому прогресі в порядку денному криз, особливо в Україні", - заявили в Єлисейському палаці.

Макрон закликав Європу переглянути своє стратегічне партнерство з Росією, заявивши, що політика протистояння з Москвою в останні роки зазнала невдачі.

Нагадаємо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель і президент РФ Владімір Путін 9 червня по телефону обговорили Донбас і переговорний процес у нормандському форматі. 

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