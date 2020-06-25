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Макрон проведет видеоконференцию с Путиным, будут говорить об Украине

Четверг, 25 июня 2020, 09:00

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудит вопросы безопасности, включая Украину, Ливию и Иран, с президентом России Владимиром Путиным в ходе видеоконференции в пятницу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Существует необходимость в дальнейшем прогрессе в повестке дня кризисов, особенно в Украине", - заявили в Елисейском дворце.

Макрон призвал Европу пересмотреть свое стратегическое партнерство с Россией, заявив, что политика противостояния с Москвой в последние годы потерпела неудачу.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин 9 июня по телефону обсудили Донбасс и переговорный процесс в нормандском формате.

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