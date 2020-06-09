Меркель подзвонила Путіну, він розказав їй про "прямий діалог" Києва з ОРДЛО

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель і президент РФ Владімір Путін у вівторок по телефону обговорили Донбас і переговорний процес у нормандському форматі.

Про це повідомила пресслужба Кремля, пише "Європейська правда".

Телефонна розмова відбулася з ініціативи німецької сторони, заявили у Кремлі.

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В пресслужбі відзначили, що під час розмови була "висловлена ​​заклопотаність відсутністю прогресу в реалізації Мінських домовленостей 2015 року, а також рішень "нормандської четвірки" за підсумками саміту в Парижі в 2019 році".

Меркель і Путін відзначили важливість активізації переговорного процесу в Тристоронній контактній групі і в "нормандському форматі".

"Президент Росії знову наголосив на доцільності налагодження прямого діалогу Києва з Донецьком і Луганськом, спрямованого в тому числі на узгодження кроків із послідовного виконання мінського комплексу заходів", - заявили у Кремлі.

Пресслужба німецької канцлерки поки що не оприлюднила офіційне повідомлення за підсумками розмови.

У п’ятницю 5 червня телефонну розмову з Меркель провів президент України Володимир Зеленський. В ОП заявили, що Меркель підтримала ініційовані Україною зміни у Мінському форматі.