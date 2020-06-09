Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Латвія до кінця місяця безкоштовно тестуватиме на COVID-19 всіх охочих

Ейфелеву вежу відкриють для публіки після найдовшої з часів війни перерви

Понад половина протестованих жителів Бергамо мають антитіла до коронавірусу

Авіакомпанії не перевірятимуть готовність туристів до карантину після відновлення рейсів






Меркель подзвонила Путіну, він розказав їй про "прямий діалог" Києва з ОРДЛО

Вівторок, 9 червня 2020, 18:40

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель і президент РФ Владімір Путін у вівторок по телефону обговорили Донбас і переговорний процес у нормандському форматі. 

Про це повідомила пресслужба Кремля, пише "Європейська правда". 

Телефонна розмова відбулася з ініціативи німецької сторони, заявили у Кремлі. 

Читайте також
Зеленський пообіцяв боротися за "Мінськ" до кінця

В пресслужбі відзначили, що під час розмови була "висловлена ​​заклопотаність відсутністю прогресу в реалізації Мінських домовленостей 2015 року, а також рішень "нормандської четвірки" за підсумками саміту в Парижі в 2019 році".

Меркель і Путін відзначили важливість активізації переговорного процесу в Тристоронній контактній групі і в "нормандському форматі". 

"Президент Росії знову наголосив на доцільності налагодження прямого діалогу Києва з Донецьком і Луганськом, спрямованого в тому числі на узгодження кроків із послідовного виконання мінського комплексу заходів", - заявили у Кремлі. 

Пресслужба німецької канцлерки поки що не оприлюднила офіційне повідомлення за підсумками розмови. 

У п’ятницю 5 червня телефонну розмову з Меркель провів президент України Володимир Зеленський. В ОП заявили, що Меркель підтримала ініційовані Україною зміни у Мінському форматі. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Донбас та ОРДЛО Путін Меркель
powered by lun.ua