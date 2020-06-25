Ейфелева вежа відкрилася для відвідувачів після понад 3 місяців перерви

Ейфелева вежа у Парижі знову відкрилася для відвідувачів після понад 3 місяців перерви.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ВВС.

Ейфелева вежа, одна з найвідоміших "візитівок" французької столиці, від сьогодні знову починає приймати відвідувачів. Перерва у її роботі у зв’язку з пандемією коронавірусу - з 13 березня - стала найдовшою з часів Другої світової війни.

Поки що кількість відвідувачів буде обмежена, а потрапити можливо буде не вище 2-го поверху вежі. Усі гості, старші 11 років, зобов’язані бути у масці.

Крім того, з міркувань безпеки поки не дозволено користуватися ліфтами – попередньо, до 1 липня, тож бажаючі подивитися на Париж з висоти повинні будуть підніматися сходами.

Ейфелеву вежу щорічно відвідують близько 7 мільйонів туристів, з них три чверті – іноземці. У 2020 році, вочевидь, кількість відвідувачів стане в рази меншою.

Нагадаємо, в Італії найвідоміші туристичні пам'ятки відновили роботу з 1 червня.