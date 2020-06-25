Эйфелева башня открылась для посетителей после более 3 месяцев перерыва

Эйфелева башня в Париже снова открылась для посетителей после более 3 месяцев перерыва.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ВВС.

Эйфелева башня, одна из самых известных "визитных карточек" французской столицы, с сегодняшнего дня снова начинает принимать посетителей. Перерыв в ее работе в связи с пандемией коронавируса - с 13 марта - стал самым длинным со времен Второй мировой войны.

Пока что количество посетителей ограничено, а попасть можно будет не выше 2-го этажа башни. Все гости старше 11 лет обязаны быть в маске.

Кроме того, из соображений безопасности пока не разрешено пользоваться лифтами - предварительно, до 1 июля, поэтому желающие посмотреть на Париж с высоты должны будут подниматься по лестнице.

Эйфелеву башню ежегодно посещают около 7 миллионов туристов, из них три четверти - иностранцы. В 2020 году, в связи с пандемией, это число очевидно станет намного меньшим.

Напомним, в Италии известные туристические достопримечательности возобновили работу с 1 июня.