У Словаччині відновлюють концерти просто неба

У Словаччині у рамках наступного послаблення карантинних обмежень дозволили концерти просто неба.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на словацьке Noviny.

Концертні майданчики просто неба зможуть знову проводити масові заходи – за умови, що у них беруть участь не більше тисячі глядачів.

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Представники індустрії скаржаться, що вартість організації заходу для тисячі глядачів у залі, що розрахований на 8 тисяч місць – така ж сама, але визнають, що і в такому форматі є свої переваги, оскільки досі будь-які концерти можливі були тільки онлайн.

За останню добу у Словаччині виявили 13 нових випадків коронавірусу. Цього тижня в країні також фіксують збільшення добового приросту хворих: показники вперше з травня піднялися вище 10. Вчора і позавчора повідомляли про 23 і 18 нових випадків.

З початку епідемії, у Словаччині з близько 5,4 млн населення зареєстрували 1630 випадків коронавірусу та 28 смертей. 1452 хворих вже одужали.