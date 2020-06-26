У Чорногорії посилили карантинні обмеження через збільшення числа заражень

У Чорногорії Національний координаційний орган по боротьбі з коронавірусом посилив або повернув обмеження, покликані запобігти поширенню хвороби.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію RTCG.

"У зв'язку зі збільшенням числа активних випадків захворювання на коронавірус, завезених з-за кордону, які потім поширились в Чорногорії, Національний координаційний орган прийняв рішення заборонити, зокрема, релігійні збори у відкритих громадських місцях, за винятком районів, що належать релігійним організаціям" - йдеться у повідомленні.

Крім того, заборонені політичні збори у відкритих громадських місцях, а також присутність глядачів на спортивних заходах.

Похорони, як стверджується, можуть проводитися тільки в найближчому колі сім'ї.

Також НКТ, на прохання кабінету президента Чорногорії, рекомендував цього року не організовувати традиційний прийом з нагоди Дня державності.

Окремо посилені заходи щодо муніципалітету Рожає, де в даний час зареєстровано найбільше число активних випадків коронавірусної інфекції - 35.

Окремий перелік обмежень стосується і міста Біле Полє, де спостерігається зростання кількості хворих. Там теж заборонили всі зібрання у закритих та відкритих громадських місцях. Громадянам не дозволено відвідувати релігійні обряди.

Заборонено збори більш ніж двох людей у ​ громадському місці, крім членів родини. Захисні маски є обов'язковими всюди, за винятком житлових будинків.

24 травня Чорногорія проголосила себе "першою у Європі країною, що поборола коронавірус", оскільки в країні я не залишилося жодного активного випадку захворювання.

Ввечері 2 червня Чорногорія офіційно оголосила про завершення епідемії в країні.