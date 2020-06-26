В Словакии возобновляют концерты под открытым небом

В Словакии в рамках следующего ослабления карантина разрешили концерты под открытым небом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на словацкое Noviny.

Концертные площадки под открытым небом смогут снова проводить массовые мероприятия - при условии, что в них принимают участие не более тысячи зрителей.

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Представители индустрии жалуются на то, что стоимость организации мероприятия для тысячи зрителей в зале, который рассчитан на 8000 мест - такая же, но признают, что и в таком формате есть свои преимущества, поскольку до сих пор любые концерты возможны были только онлайн.

За последние сутки в Словакии обнаружили 13 новых случаев коронавируса. На этой неделе в стране также фиксируют увеличение суточного прироста больных: показатели впервые с мая поднялись выше 10. Вчера и позавчера сообщали о 23 и 18 новых случаев.

С начала эпидемии в Словакии из около 5,4 млн населения зарегистрировали 1630 случаев коронавируса и 28 смертей. 1452 больных уже выздоровели.