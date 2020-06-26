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Спікер парламенту Словаччини не збирається у відставку після звинувачень у плагіаті

П'ятниця, 26 червня 2020, 12:47

Спікер парламенту Словаччини Борис Коллар відмовився йти у відставку після звинувачень у плагіаті і заявив, що йому нема за що вибачатися.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на словацьке видання Pravda.

Він сказав, що не буде використовувати свій магістерський ступінь, щоб дати привід для критики нинішньої правлячої коаліції. Коллар стверджує, що вся ця справа є лише доказом того, що політики-невдахи намагаються провести дратівливу кампанію.

"Деякі не можуть змиритися з результатами парламентських виборів і з тим, хто формує цю правлячу коаліцію. Вони зганяють своє розчарування і невдачу в таких прикрих випадках", - сказав Коллар.

Коллар отримав диплом п'ять років тому в приватному Центральноєвропейському університеті в Скалиці. Однак він наполягає на тому, що, згідно з так званою антиплагіатною системою, він скопіював "всього" 24,4% змісту своєї роботи, і нібито до 30% - це нормально. Він зізнався, що "трохи полегшив" собі роботу, але нібито це роблять всі студенти. Водночас непарламентська партія "Разом" стверджує, що дипломна робота Коллара запозичена на 50%.

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Будучи опозиційним політиком, Коллар сам критикував свого попередника Андрея Данека за плагіат.

Міністр сільського господарства Ян Міховський, що Коллар повинен піти з посади спікера парламенту. "Неможливо мовчати. Якщо це підтвердиться, він не повинен бути спікером парламенту", - сказав Міховський.

Крім того, студенти та випускники університетів закликали Коллара подати у відставку. Вони написали петицію, в якій заявили, що не згодні з тим, щоб пост спікера парламенту обіймала людина, яка отримала ступінь шляхом плагіату.

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