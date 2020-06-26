Спикер парламента Словакии не собирается в отставку после обвинений в плагиате

Спикер парламента Словакии Борис Коллар отказался уходить в отставку после обвинений в плагиате и заявил, что ему не за что извиняться.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на словацкое издание Pravda.

Он сказал, что не будет использовать свою магистерскую степень, чтобы дать повод для критики нынешней правящей коалиции. Коллар утверждает, что все это дело - доказательство того, что политики-неудачники пытаются провести раздражающую кампанию.

"Некоторые не могут смириться с результатами парламентских выборов и с тем, кто формирует эту правящую коалицию. Они сгоняют свое разочарование и неудачу в таких досадных случаях", - сказал Коллар.

Коллар получил диплом пять лет назад в частном Центральноевропейском университете в Скалице. Однако он настаивает на том, что в соответствии с так называемой антиплагиатной системой он скопировал "всего" 24,4% содержания своей работы, и якобы до 30% - это нормально. Он признался, что "немного облегчил" себе работу, но якобы это делают все студенты. В то же время непарламентская партия "Вместе" утверждает, что дипломная работа Коллара заимствована на 50%.

Будучи оппозиционным политиком, Коллар сам критиковал своего предшественника Андрея Данека за плагиат.

Министр сельского хозяйства Ян Миховский заявил, что Коллар должен уйти с должности спикера парламента. "Невозможно молчать. Если это подтвердится, он не должен быть спикером парламента", - сказал Миховський.

Кроме того, студенты и выпускники университетов призвали Коллара подать в отставку. Они написали петицию, в которой заявили, что не согласны с тем, чтобы пост спикера парламента занимал человек, получивший степень путем плагиата.