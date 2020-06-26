Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Іран погодився передати для розшифровки до Франції "чорні скриньки" літака МАУ - МЗС

Міжнародна дорадча група закликала Раду змінити закон про реформу СБУ

У центрі Глазго невідомий напав з ножем на людей у готелі: 3 загиблих

З Києва до Албанії вилетів перший після карантину чартер з туристами






Німецький депутат визнав, що їздив у анексований Крим за гроші Росії

П'ятниця, 26 червня 2020, 17:53

Депутат німецького Бундестагу від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) Ульріх Еме визнав, що їздив в анексований Крим за гроші з Кремля.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише видання Spiegel.

Німецькі ЗМІ два тижні тому написали про поїздку Еме до Криму під час переобрання Владіміра Путіна на пост президента РФ у березні 2018 року. В Криму німецький депутат називав себе "міжнародним спостерігачем" і хвалив організацію виборів.

Спочатку політик заперечував спонсорування поїздки Державною думою РФ. Однак згодом Еме розповів німецькій газеті Freie Presse, що поїздку оплатив російський парламент, але він нібито дізнався про це "пізніше".

Видання зазначає, що таке фінансування німецького депутата Росією може завершитися для нього проблемами, оскільки відповідно до законодавства Німеччини, членам Бундестагу заборонено отримувати "грошові винагороди", якщо за них вони повинні використати свій мандат в інтересах донора.

При цьому Еме багаторазово вимагав скасування санкцій проти Росії і виступав за повернення РФ до ПАРЄ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Крим Німеччина
powered by lun.ua