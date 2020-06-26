Німецький депутат визнав, що їздив у анексований Крим за гроші Росії

Депутат німецького Бундестагу від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) Ульріх Еме визнав, що їздив в анексований Крим за гроші з Кремля.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише видання Spiegel.

Німецькі ЗМІ два тижні тому написали про поїздку Еме до Криму під час переобрання Владіміра Путіна на пост президента РФ у березні 2018 року. В Криму німецький депутат називав себе "міжнародним спостерігачем" і хвалив організацію виборів.

Спочатку політик заперечував спонсорування поїздки Державною думою РФ. Однак згодом Еме розповів німецькій газеті Freie Presse, що поїздку оплатив російський парламент, але він нібито дізнався про це "пізніше".

Видання зазначає, що таке фінансування німецького депутата Росією може завершитися для нього проблемами, оскільки відповідно до законодавства Німеччини, членам Бундестагу заборонено отримувати "грошові винагороди", якщо за них вони повинні використати свій мандат в інтересах донора.

При цьому Еме багаторазово вимагав скасування санкцій проти Росії і виступав за повернення РФ до ПАРЄ.