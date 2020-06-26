Немецкий депутат признал, что ездил в аннексированный Крым за деньги России

Депутат немецкого Бундестага от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Ульрих Эме признал, что ездил в аннексированный Крым за деньги из Кремля.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет издание Spiegel.

Немецкие СМИ две недели назад написали о поездке Эме в Крым во время переизбрания Владимира Путина на пост президента РФ в марте 2018 года. В Крыму немецкий депутат называл себя "международным наблюдателем" и хвалил организацию выборов.

Сначала политик отрицал спонсирование поездки Государственной думой РФ. Однако впоследствии Эме рассказал немецкой газете Freie Presse, что поездку оплатил российский парламент, но он якобы узнал об этом "позже".

Издание отмечает, что такое финансирование немецкого депутата Россией может завершиться для него проблемами, поскольку в соответствии с законодательством Германии, членам Бундестага запрещено получать "денежные вознаграждения", если за них они должны использовать свой мандат в интересах донора.

При этом Эме многократно требовал отмены санкций против России и выступал за возвращение РФ в ПАСЕ.