Вибори у Польщі: Дуда попередньо отримує результат вищий, ніж за екзит-полами

За даними після опрацювання 87% електронних протоколів, Анджей Дуда отримує дещо вищі результати, ніж за екзит-полами.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Onet.pl, такі дані на цей час оприлюднила Національна виборча комісія.

Наразі опрацьовано електронні протоколи з 87,16% округів. Згідно з ними, чинний президент Анджей Дуда отримує 45,24% голосів. На другому місці – кандидат від "Громадянської платформи", мер Варшави Рафал Тшасковський із 28,92% голосів. На третьому – антисистемний кандидат Шимон Головня з 13,69%.

Таким чином, на цей час підтримка чинного президента виявляється вищою, ніж результати екзит-полів від Ipsos. Згідно з опитуванням, за Анджея Дуду віддали голоси 41,8% виборців, а за опозиціонера Тшасковського – 30,4%; за Шимона Головню – 13,3%.

Інші кандидати, згідно з опрацьованими протоколами, отримують наступні результати: Кшиштоф Босак – 6.79%, Владислав Косіняк-Камиш – 2.46%, Роберт Бедронь – 2.12%. Решта отримали менше 1%.

За даними Національної виборчої комісії, явка становила 53,29%.

Варто зазначити, що через епідемію коронавірусу голосування було дозволено і через пошту – це може дещо змінити результати.

Другий тур президентських виборів у Польщі має відбутися 12 липня. Як очікується, Анджей Дуда може розраховувати на голоси Босака, в той час, як решта кандидатів скоріш за все підтримують опозиціонера.

Детальніше про виборчу кампанію читайте у статті – "Виклик для моновлади: як змінять Польщу нові президентські вибори"

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