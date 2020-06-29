Выборы в Польше: Дуда предварительно получает результат выше, чем по экзит-полам

По данным после обработки 87% электронных протоколов, Дуда получает результат несколько больший, чем по экзит-полам.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl, такие данные в настоящее время обнародовала Национальная избирательная комиссия.

Сейчас обработаны электронные протоколы с 87,16% округов. Согласно этим результатам, президент Дуда получает 45,24% голосов. На втором месте - кандидат от "Гражданской платформы", мэр Варшавы Рафал Тшасковський с 28,92% голосов. На третьем - антисистемный кандидат Шимон Головня с 13,69%.

Таким образом, на данный момент поддержка действующего президента немного выше, чем результаты экзит-полов от Ipsos. Согласно опросу, за Анджея Дуду отдали голоса 41,8% избирателей, а за оппозиционера Тшасковского - 30,4%; за Шимона Головню - 13,3%.

Другие кандидаты, согласно обработанным протоколам, получают следующие результаты: Кшиштоф Босак - 6.79%, Владислав Косиняк-Камыш - 2.46%, Роберт Бедронь - 2.12%. Остальные получили менее 1%.

По данным Национальной избирательной комиссии, явка составила 53,29%.

Стоит отметить, что из-за эпидемии коронавируса голосование было разрешено и по почте - это может несколько изменить результаты.

Второй тур президентских выборов в Польше должен состояться 12 июля. Как ожидается, Дуда может рассчитывать на голоса Босака, в то время, как остальные кандидаты скорее всего поддерживают оппозиционера.

Подробнее об избирательной кампании читайте в статье - "Вызов для моновласти: как изменят Польшу новые президентские выборы"

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