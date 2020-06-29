Парламент Грузії фінально схвалив зміни до Конституції щодо виборів

Парламент Грузії фінально підтримав зміни до Конституції щодо виборчої системи.

Про це повідомляє "Эхо Кавказа", пише "Європейська правда".

В останньому, вирішальному голосуванні у 3-му читанні, проєкт змін підтримали 117 депутатів, 3 – голосували проти.

Опозиційні сили "Європейська Грузія" та "Єдиний національний рух" не взяли участі у голосуванні, оскільки не було звільнено Георгія Руруа, акціонера нелояльного до влади телеканалу "Мтавари архи", якого вважають ув’язненим з політичних мотивів.

Згідно зі змінами, майбутні парламентські вибори у Грузії, що заплановані на 31 жовтня, проходитимуть за змішаною системою: 120 депутатів обиратимуть за пропорційною системою, а 30 – за мажоритарною, від одномандатних мажоритарних округів.

Отримати місця у парламенті зможуть сили, які подолають 1% бар’єр – замість 5%. Самостійно формувати уряд зможе партія, яка отримає більше 40% голосів виборців.

Вибори за цією моделлю є частиною домовленостей від 8 березня між правлячою партією "Грузинська мрія" та опозицією, за посередництва посольства США та представництва ЄС. Частиною угоди є також припинення політичних переслідувань та звільнення політв’язнів.

Проєкт передбачає, що ця система застосовуватиметься і у разі дострокових парламентських виборів до 2024 року.

Нагадаємо, у другому читанні проєкт підтримали близько тижня тому 115 голосами.

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