Парламент Грузии финально поддержал изменения в Конституцию о выборах

Парламент Грузии финально поддержал изменения в Конституцию относительно избирательной системы.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда".

В последнем, решающем голосовании в 3-м чтении, проект изменений поддержали 117 депутатов при необходимых 113 голосах, 3 – голосовали против.

Оппозиционные силы "Европейская Грузия" и "Единое национальное движение" не приняли участия в голосовании, поскольку не был освобожден Георгия Руруа, акционер нелояльного к власти телеканала "Мтавары архи", которого считаеют заключенным по политическим мотивам.

Согласно изменениям, будущие парламентские выборы в Грузии, которые запланированы на 31 октября, будут проходить по смешанной системе: 120 депутатов будут избирать по пропорциональной системе, а 30 – по мажоритарной, от одномандатных мажоритарных округов.

Получить места в парламенте смогут силы, которые преодолеют 1% барьер – вместо 5%. Самостоятельно формировать правительство сможет партия, которая получит более 40% голосов избирателей.

Выборы по этой модели являются частью договоренностей от 8 марта между правящей партией "Грузинская мечта" и оппозицией при посредничестве посольства США и представительства ЕС. Частью соглашения является также прекращение политических преследований и освобождение политзаключенных.

Проект предусматривает, что эта система будет применяться и в случае досрочных парламентских выборов до 2024 года.

Напомним, во втором чтении проект поддержали около недели назад 115 голосами.

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