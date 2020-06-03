Парламент Швейцарії голосуватиме за легалізацію одностатевих шлюбів

Швейцарський парламент в середу проведе голосування за легалізацію одностатевих шлюбів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Цивільні партнерства були легалізовані в Швейцарії в січні 2007 року, однак одностатеві шлюби лишаються поза законом.

Консервативна Швейцарія відстає від багатьох країн Західної Європи, якщо йдеться про права геїв і лес бійок. лютому виборці підтримали антигомофобський закон, що надає лесбійкам, геям і бісексуалам правовий захист від дискримінації.

Опитування, проведене на замовлення Асоціації захисту прав геїв Pink Cross, показало, що більше 80% швейцарців підтримують одностатеві шлюби.

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Однак політичні інститути країни, як правило, більш консервативні, ніж широка громадськість, заявив депутат-соціаліст Матіас Рейнард.

Очікується, що пропозиція про одностатеві шлюби пройде через нижню палату парламенту, але вона все одно повинна буде пройти через верхню палату. Потім, відповідно до процесу прямої демократії у Швейцарії, вона може бути оскаржена шляхом референдуму, якщо противники зберуть необхідні 50 000 підписів виборців протягом 100 днів.

Домінуюча Народна партія виступає проти цього закону, але невідомо, чи буде вона домагатися проведення референдуму з цього питання.