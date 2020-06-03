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Парламент Швейцарии будет голосовать за легализацию однополых браков

Среда, 3 июня 2020, 11:35

Швейцарский парламент в среду проведет голосование за легализацию однополых браков.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Гражданские партнерства были легализованы в Швейцарии в январе 2007 года, однако однополые браки остаются вне закона.

Консервативная Швейцария отстает от многих стран Западной Европы, если речь идет о правах геев и лес драк. В феврале избиратели поддержали антигомофобный закон, предоставляющий лесбиянкам, геям и бисексуалам правовую защиту от дискриминации.

Опрос, проведенный по заказу Ассоциации защиты прав геев Pink Cross, показало, что более 80% швейцарцев поддерживают однополые браки.

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Однако политические институты страны, как правило, более консервативны, чем широкая общественность, заявил депутат-социалист Матиас Рейнард.

Ожидается, что предложение об однополых браках пройдет через нижнюю палату парламента, но оно все равно должна будет пройти через верхнюю палату. Затем, в соответствии с процессом прямой демократии в Швейцарии, оно может быть обжаловано на референдуме, если противники соберут необходимые 50 тысяч подписей избирателей в течение 100 дней.

Доминирующая Народная партия выступает против этого закона, но неизвестно, будет ли она добиваться проведения референдума по этому вопросу.

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Швейцария
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