Чехія і Словаччина з 4 червня відкривають спільний кордон
Кордон між Чехією і Словаччиною з опівночі 4 червня буде повністю відкритий для вільного пересування громадян і вантажів.
Про це йшлося під час розмови прем’єра Чехії Андрея Бабіша і його словацького колеги Ігоря Матовича, який свій перший закордонний візит, здійснив у Прагу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.
Патрулювання поліцейських на кордоні між Чехією і Словаччиною припиниться опівночі з середи на четвер.
Зазначається, що скасуванню обмежень на пересування між двома країнами сприяла епідеміологічна ситуація, яка покращується.
Крім Бабіша, у словацького прем’єра заплановані зустрічі з керівниками чеського парламенту. Його також прийме президент Чехії Мілош Земан. Головні теми обговорення – боротьба з коронавірусом, перспективи розвитку Євросоюзу та двосторонніх відносин Чехії та Словаччини.
Нагадаємо, наприкінці травня Словаччина послабила обмеження для своїх громадян на 48-годинні поїздки у 8 країн Європи.