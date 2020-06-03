Чехія і Словаччина з 4 червня відкривають спільний кордон

Кордон між Чехією і Словаччиною з опівночі 4 червня буде повністю відкритий для вільного пересування громадян і вантажів.

Про це йшлося під час розмови прем’єра Чехії Андрея Бабіша і його словацького колеги Ігоря Матовича, який свій перший закордонний візит, здійснив у Прагу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

Патрулювання поліцейських на кордоні між Чехією і Словаччиною припиниться опівночі з середи на четвер.

Зазначається, що скасуванню обмежень на пересування між двома країнами сприяла епідеміологічна ситуація, яка покращується.

Крім Бабіша, у словацького прем’єра заплановані зустрічі з керівниками чеського парламенту. Його також прийме президент Чехії Мілош Земан. Головні теми обговорення – боротьба з коронавірусом, перспективи розвитку Євросоюзу та двосторонніх відносин Чехії та Словаччини.

Нагадаємо, наприкінці травня Словаччина послабила обмеження для своїх громадян на 48-годинні поїздки у 8 країн Європи.